На закарпатском курорте сгорела гостиница (ФОТО, ВИДЕО)

Сильный пожар уничтожил вечером 6 декабря трехэтажное деревянное здание гостиницы-ресторана “Катерина” в курортном селе Поляна Мукачевского района.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, информация о возгорании в бане на втором этаже поступила в 19:37.

Оттуда огонь по деревянным конструкциям быстро распространился на гостиничные номера второго и третьего этажей. Персонал вывел всех постояльцев на улицу.

На место происшествия направили бойцов пожарно-спасательных подразделений из Свалявы и Мукачево, а также местной пожарной команды Поляны. Всего было задействовано четыре единицы техники.

В 21:10 им удалось локализовать пожар на площади 230 квадратных метров, а в 22:32 окончательно его ликвидировать. Огонь уничтожил второй и третий этажи и повредил 2 квадратных метра покрытия летней террасы. При этом спасатели уберегли от уничтожения саму летнюю террасу, кафе и котельную.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.

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Напомним также, что в ноябре дотла сгорел ночной клуб на берегу моря в Одессе, а в сентябре произошел серьезный пожар на базе отдыха в курортном поселке Затока в Одесской области.