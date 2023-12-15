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На Закарпатті депутат в сільраді підірвав гранати: 26 людей поранено

На Закарпатті депутат в сільраді підірвав гранати: 26 людей поранено
Фото: пресслужба МВС

На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Унаслідок вибуху постраждало 26 людей.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати", - йдеться у повідомленні Нацполіції у Закарпатській області.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.

Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Зазначається, що наразі на місці події працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Фото 2 — На Закарпатті депутат в сільраді підірвав гранати: 26 людей поранено

Також журналіст Віталій Глагола опублікував відео із засідання сільради.

Автор:
Світлана Манько