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На Закарпатті депутат в сільраді підірвав гранати: 26 людей поранено
На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Унаслідок вибуху постраждало 26 людей.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати", - йдеться у повідомленні Нацполіції у Закарпатській області.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.
Зазначається, що наразі на місці події працюють усі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Також журналіст Віталій Глагола опублікував відео із засідання сільради.