На Закарпатті провалився разом з автомобілями міст на важливій трасі (ФОТО)

У Закарпатській області ввечері 24 липня провалився міст через річку Тересва на трасі Н09 між селом Бедевля та селищем Тересва. Як повідомляє Головне управління поліції в цьому регіоні, правоохоронці отримали відповідне повідомлення біля 19:00.

За попередніми даними, обвалилась одна з секцій мосту разом з двома транспортними засобами - вантажівкою та легковим автомобілем. Інформація про потерпілих уточнюється. На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники.

Як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, відомо про п'ятьох травмованих внаслідок обвалу мосту, з яких двоє - діти. Їх госпіталізовано. Провалилися ж одна вантажна та одна легкова автівка.

Рух цією ділянкою дороги перекрито. Втім, судячи з фото з місця подій, металева конструкція мосту загалом встояла: провалилася саме проїжджа частина, і мостом наразі можна пройти пішки.

Фото: ГУ НП в Закарпатській області Фото: ГУ НП в Закарпатській області Фото: ГУ НП в Закарпатській області Фото: ГУ НП в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області Фото: ГУ ДСНС в Закарпатській області

В поліції радять "обирати альтернативний маршрут". Зазначимо при цьому, що траса Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів є єдиною дорогою, що сполучає східний Рахівський район напряму з рештою території Закарпаття.

Втім, конкретно місце обвалу мосту в Бедевлі все ж можна об'їхати: через Тересву існує інший міст - у селі Нересниця того ж Тячівського району. Однак дорога між центрами Бедевлі та Тересви складе близько 31 км замість 3 км.

Як зазначили, в свою чергу, в Закарпатській обласній раді, міст через Тересву обвалився, попередньо, через проіржавіння окремих конструкцій та, імовірно, через надмірну вагу місткості вантажівки. Деталі має встановити відповідна комісія та слідство. Зазначається все ж, що наразі рух "спрямовано обїздною дорогою".

Відомо, що раніше через цей міст було обмежено проїзд великогабаритного транспорту до 3,5 тонн, аби знизити навантаження, однак у 2019 році обмеження пом'якшили, дозволивши їздити там вантажівкам вагою до 7 тонн.