На Закарпатті стався землетрус

У Закарпатській області ввечері 9 жовтня стався землетрус магнітудою, за попередніми даними, до 4,5. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Зазначається, що поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій наразі здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

За інформацією фахівців, це вже третій землетрус у поясі гірських хребтів Карпат. Триває моніторинг ситуації. Станом на зараз інформації щодо можливих загроз немає.

Начальник ОВА Віктор Микита закликав мешканців Закарпаття бути пильними і в разі повторних поштовхів перейти в безпечні місця, подалі від багатоповерхівок та інших висотних будівель.

За даними ж сервісу Геологічної служби США, що відстежує підземні поштовхи, епіцентр землетрусу магнітудою 5,0 в понеділок знаходився у східній частині Пряшівського краю Словаччини приблизно посередині між містами Стропков та Вранов-над-Теплою.

Нагадаємо також, що у вересні на Закарпатті вже фіксували незначний землетрус магнітудою 2,0. В свою чергу, в червні землетрус магнітудою 3,7 було зафіксовано в Полтавській області.