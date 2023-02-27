На Закарпатті вночі стався землетрус: що відомо

У Закарпатській області вночі 27 лютого стався землетрус магнітудою 3,3.

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Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Підземний поштовх зафіксували о 03:15 у районі селища Велика Добронь, за 19 км від міста Мукачево.



За класифікацією такий землетрус відноситься до сильно відчутних.

"Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття, зареєстровано із району міста Іршава 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 км.

Нагадаємо, у Туреччині 6 лютого стався руйнівний землетрус поблизу міста Газіантеп. Землетрус магнітудою 7,8 став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, також він зачепив Сирію. Поштовхи були відчутні навіть на Кіпрі, в Єгипті та Лівані. З метою допомогти ліквідувати наслідки землетрусу декілька десятків українських рятувальників відправилися до Туреччини.