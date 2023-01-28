На Закарпатті затримали цистерну, нашпиговану цигарками на понад 5,6 млн грн

На кордоні з Румунією закарпатські митники спільно з прикордонниками демонтували газову цистерну, "нашпиговану" 215 ящиками сигарет, орієнтовною загальною вартістю понад 5,6 млн грн.

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Про це повідомляє Державна митна служба.

Подія сталася на митному посту "Дякове", що на кордоні з Румунією.

Туди заїхав вантажний транспортний засіб з цистерною під керуванням 41-річного закарпатця.

Під час проходження митного контролю, перевізник надав документи та запевняв, що їде в Румунію порожнім для завантаження цистерни газом", - йдеться у повідомленні.

Під час ретельної перевірки цистерни увагу митників привернув нехаректерний звук як для порожньої місткості. Крім того, виявлено підфарбування шурупів у передній частині цистерни, що говорило про можливий сторонній доступ до внутрішньої частини ємності цистерни.

Зазначається, що інспектори перенаправили транспортний засіб з цистерною на контрольне зважуваня, яке показало суттєву різницю між зазначеною у документах – на 2,5 тонни більше.

"Оскільки на митному посту «Дякове» відсутнє стаціонарне скануюче обладнання, було вирішено провести рентген цистерни на митному посту «Ужгород». Результат сканера не забарився – підтвердив наявність сторінніх вкладень. Ними виявились сигарети", - зазначають митники.

В середині цистерни було виявлено сотні ящиків сигарет різних торгових марок.

Інспектори вийняли 215 коробок тютюнових виробів (близько 107,5 тис пачок).

Всі сигарети без акцизних марок. Орієнтовна загальна вартість предметів правопорушення – понад 5,6 млн грн, цистерни – до 2 млн грн.

"Наразі відносно перевізника митники складають протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України, яка передбачає не лише штраф у вигляді 100% вартості незаконних товарів, а їх конфіскацію разом з напівпричепом, що використовувався для переміщення прихованих тютюнових виробів у тайниках", - повідомили митники.