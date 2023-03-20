На Запоріжжі росіяни обстріляли сімнадцять населених пунктів

У Запорізькій області ворог 114 разів вдарив по позиціях українських захисників. Окупанти застосовують танки і реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення, але ЗСУ тримають позиції.

За добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів, Червоне, Степове, Залізничне, Ольгівське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Чарівне, Білогір'я, Преображенка, Полтавка, Кам'янське, Малі Щербаки, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

В результаті обстрілів було пошкоджено три житлові будинки. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Росіяни намагаються примусити місцевих мешканців отримати громадянство РФ. В населеному пункті Азовське окупанти психологічно тиснуть на населення, влаштовують принизливі перевірки та затримують людей, які не мають паспортів Росії.

Нагадаємо, на окупованій території Херсонської області росіяни погрожують місцевим жителям арештами, через їхню відмову отримувати паспорти Російської Федерації.