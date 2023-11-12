На заправці ОККО в Харкові вибухнуло авто: що кажуть в компанії та в поліції (ФОТО)

У Харкові поблизу залізничого вокзалу вранці 12 листопада стався вибух на автозаправній станції ОККО. Як повідомили у патрульній поліції Харківської області, її представники одними з перших прибули на місце.

Правоохоронці спільно з іншими службами надали допомогу потерпілим на місцях, забезпечили безперешкодний проїзд медиків та рятувальників, здійснили охорону місця подій.

До завершення роботи екстрених служб було обмежено рух вулицею Полтавський шлях на цій ділянці - від вулиці Євгена Котляра до вулиці Рильєва, тобто мостом через станцію Харків-Пасажирський, що сполучає центральну частину міста з Холодною Горою.

Патрульна поліція також опублікувала фото з вигорілою автівкою, але з нього не можна зробити висновки про те, чи отримав якісь ушкодження сам АЗК. В самій компанії заявили, що внаслідок вибуху на заправці виникла пожежа.

"Причиною став не вибух колонки, як пишуть деякі Telegram-пабліки. За попередніми даними, вибух стався всередині авто, як наслідок - виникла пожежа", - зазначено в коментарі на Facebook-сторінці ОККО.

На місце прибули спеціалісти для зʼясовання причин події. Водія авто, всередині якого стався вибух, госпіталізовано. Попри вказання поліції на постраждалих у множині, в компанії стверджують, що персонал та інші клієнти не постраждали. Пожежу ж вдалося загасили протягом 10 хвилин. Перекинутися на інше обладнання АЗК вогонь не встиг.