На Житомирщині дроном пошкоджено об'єкт інфраструктури

Під час атаки дронами вночі 22 березня, було пошкоджено об'єкт інфраструктури у Житомирській області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони.

Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.

Як повідомив очільник області, жертв і постраждалих від цього інциденту немає.

Нагадаємо, як повідомили у генеральному штабі ЗСУ, цієї ночі противник завдав чергового масованого авіаційного удару БПЛА "Шахед-136". За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

Зокрема, як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, у напрямку столиці усі ворожі БПЛА були збиті.

Але у Київській області зафіксовано влучання у цивільний об'єкт. Наразі відомо про 3 загиблих і 7 поранених.