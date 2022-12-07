Начальник поліції Черкащини загинув із трьома колегами, підірвавшись на мінах

Під час проведення стабілізаційних заходів у Херсонській області загинули, підірвавшись на каскаді ворожих мін начальник Головного управління поліції в Черкаській області Михайло Куратченко та троє його колег.

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Як повідомив у Facebook голова Нацполіції Ігор Клименко, це вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового сектору реагування патрульної поліції Уманського райуправління Вадим Періжок.

За словами Клименка, ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя. Він позитивно охарактеризував загиблих підлеглих та висловив співчуття їхнім сім’ям.

"Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок - віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні", - написав керівник відомства.

Нагадаємо, що у листопаді на Харківщині загинули, підірвавшись на міні, двоє працівників дорожної служби, а наприкінці жовтня - загинув з цієї ж причини суддя Красноградського районного суду та піротехнік (в останньому випадку ще п'ятеро осіб постраждали).