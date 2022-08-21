Начальник СБУ Кіровоградської області знайдено мертвим, - ЗМІ

У Кропивницькому знайдено мертвим начальника Служби безпеки України в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Згідно з повідомленням, тіло Наконечного з вогнепальним пораненням було виявлено увечері 20 серпня у Кропивницькому.

"СБУ та ГБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки в Кіровоградській області. Після того, як інформацію буде зібрано в повному обсязі та проаналізовано, ми проінформуємо суспільство", — повідомило джерело видання.

У свою чергу, видання "Обозреватель" пише, що загиблий міг вчинити самогубство з нагородного пістолета.

Наконечний очолював СБУ у Кіровоградській області з січня 2021 року.