Над Черкащиною збили ракету, уламки пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури

Під час повітряної тривоги в першій половині дня 8 серпня в Уманському районі Черкаської області спрацювала ППО — збили ракету, але її уламки впали на об’єкт цивільної інфраструктури. Про це в Facebook повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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"Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги", — закликав Табурець.

Внаслідок падіння уламків на об’єкті інфраструктури виникла пожежа на загальній площі 70 квадртаних метрів. До ліквідації загорання залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки, повідомили в ДСНС.

10 рятувальників гасили пожежу в Уманському районі. Фото: пресслужба ДСНС

Коли в небі над Уманським районом збили ракету, повітряна тривога також лунала майже у всіх регіонах країни. Харків зазнав обстрілу із РСЗВ, в результаті загинула одна людина.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Чугуївський та Харківський райони області. Від обстрілів зі сторони росіян загинув чоловік 58 років у Чугуїв, як з'ясувалося, він — громадянин РФ.