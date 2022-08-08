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Над Черкащиною збили ракету, уламки пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури
Під час повітряної тривоги в першій половині дня 8 серпня в Уманському районі Черкаської області спрацювала ППО — збили ракету, але її уламки впали на об’єкт цивільної інфраструктури. Про це в Facebook повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. Вчергове наголошуємо щодо необхідності реагування на повітряні тривоги", — закликав Табурець.
Внаслідок падіння уламків на об’єкті інфраструктури виникла пожежа на загальній площі 70 квадртаних метрів. До ліквідації загорання залучили 10 рятувальників та 2 одиниці техніки, повідомили в ДСНС.
Коли в небі над Уманським районом збили ракету, повітряна тривога також лунала майже у всіх регіонах країни. Харків зазнав обстрілу із РСЗВ, в результаті загинула одна людина.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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