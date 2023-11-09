Над Дніпропетровщиною ППО збила ракету Х-59, окупанти атакували Сумщину та Чернігівщину: ситуація у регіонах

Армія країни-агресора РФ продовжує гатити по мирних українських містах і селах. Російські війська вночі обстріляли місто Семенівку Чернігівської області, а над Дніпропетровщиною ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59.

Над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі оборонці з ПвК "Схід" знищили в області ракету агресора. Збили її над Дніпровським районом.

Не припиняють окупанти також обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії загарбники вдарили по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.

Ворог за добу випустив по Херсонщині 529 снарядів

Противник за добу здійснив 85 обстрілів Херсонщини, випустивши 529 снарядів, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 529 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, стільникову вежу та пункт незламності у Бериславському районі", - зазначив він.

За словами очільника області, через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Армія РФ обстріляла Чернігівщину

Російські війська вночі обстріляли місто Семенівку Чернігвської області, повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Семенівка. Обстріл центру. Попередньо без жертв. Працюють усі служби", - написав Чаус.

Він додав, що загарбники обстріляли цивільні обʼєкти.

На Харківщині внаслідок артобстрілу загинув чоловік

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, місто Куп’янськ.

Ворог завдав авіаудари по Петропавлівці Куп’янського району. Неодноразово наносив артилерійських ударів по Куп’янськ-Вузловому.

Також окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, де пошкоджено житловий будинок та будівлю дитячого садка.

Крім того ворог завдав ударів по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

У селі Ізюмське Ізюмського району внаслідок артобстрілу загинув цивільний чоловік 1975 року народження.

Внаслідок обстрілів міста Куп’янськ горів гараж та автомобіль.

Війська РФ атакували прикордоння Сумщини

Російські військові вночі 9 листопада обстріляли з мінометів Путивльську громаду Сумської області, повідомила у Фейсбуці Сумська обласна військова адміністрація.

“Вночі росіяни здійснили мінометний обстріл Путивльської громади. Зафіксовано 2 вибухи”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначили в ОВА, зафіксовано більше 20 черг зі стрілецької зброї на території Шалигинської громади.

Загарбники обстріляли 20 населених пунктів на Запоріжжі

Минулої доби війська РФ завдали 131 удару по 20 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Рашисти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку, Темирівку й Роботине, а також здійснили 21 БПЛА-атаку по Новоданилівці, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Левадному, Лугівському, Новопавлівці та Малим Щербакам.

По території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Полтавки, Левадного, Малинівки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 107 артударів.

За добу надійшло 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Росіяни минулої доби вбили двох жителів Донеччини

Російські загарбники за минулу добу вбили двох жителів Донецької області, повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Фейсбуці.

"За 8 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Рай-Олександрівці і Північному. Ще 1 людина в області за добу дістала поранення", - зазначив він.

Напередодні окупанти обстріляли Харківщину з "Ураганів", а по Херсонщині випустили 538 снарядів. Внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені.