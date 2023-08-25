Над Дніпропетровщиною збили ракету, а Нікополь ворог обстріляв з "Градів" : в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська продовжують терор мирного населення Дніпропетровської області. Вночі ворог атакував Нікопольщину. Двічі били окупанти по Нікополю з “Градів” та артилерії, а на ранок обстріляли і Марганецьку громаду.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілив з "Граду" та важкої артилерії", - зазначив Лисак.

За його словами, у Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство і лінія електропередач. Без світла лишилися понад 700 родин.

"Вранці російська армія знову атакувала місто. А ще – Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються", - зауважив Лисак.

Крім того, у Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії понівечений газопровід.

"Вночі захисники з ПвК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід в Грушівській громаді, що на Криворіжжі", - повідомив Лисак.

Як уточнив очільник області, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, армія країни-агресора вночі 24 серпня випустила по Дніпру ракети. Одну з них збили сили ППО, інші пошкодили інфраструктуру міста. Внаслідок атаки 7 чоловік поранено.