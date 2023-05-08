Над Києвом цієї ночі було збито понад 30 дронів: через падіння уламків є руйнування та травмовані

Армія країни-агресора РФ вночі атакувала Київ дронами. Українські захисники виявили та знищили понад 30 ворожих безпілотників. Внаслідок падіння уламків в столиці пошкоджено будинки, дорожне покриття, автівки. Відомо про травмованих.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Ворог збільшує щільність повітряних атак Києва. Тільки з початку травня, за перші 8 днів місяця, рашисти здійсни вже 4 повітряних атаки! Під час останньої повітряноі тривоги, яка тривала понад 3,5 години, агресор намагався завдати удару своїми БпЛА. За попередньою інформацією, це були іранські баражуючі боєприпаси «Shahed», які атакували столицю з різних напрямків. В повітряному просторі Києва було виявлено і знищено понад 30 ворожих дронів", - зазначають в КМВА.

За інформацією на даний момент, в місті є руйнування та травмовані. Внаслідок падіння уламків в столиці є пошкоджені будинки, дорожне покриття, автівки.

Так, в Святошинському районі столиці пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло. Також зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Крім того, зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину.

Наразі відомо, що травмовано 5 осіб, яким надали медичну допомогу.

В Солом’янському районі пошкоджено резервуар (5т) з витоком дизельного палива ( без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто. Також, ймовірно через уламки, було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факелу. Наразі газ перекрито, а пожежу ліквідовано.

"Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється. Медики, ДСНС та інші екстрені служби працюють на місцях", - підкреслили в КМВА.

Нагадаємо, у ніч проти 7 травня у повітряному просторі столиці було збито російський розвідувальний БПЛА.

Також вночі 4 травня силами ППО усі ворожі БПЛА над Києвом були знищені. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, без шкоди для людей і серйозних пошкоджень забудові міста.