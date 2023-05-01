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Над Києвом цієї ночі було збито всі ворожі ракети та БПЛА

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України
Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України

У ніч проти понеділка, 1 травня, російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку по території України. Система протиповітряної оборони ліквідувала всі повітряні цілі над Києвом.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала біля трьох годин. Рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами", - зазначили в КМВА.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені.

Наразі дані про точну кількість збитих повітряних цілей уточнюються.

За оперативними зведеннями на зараз жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

В КМВА зауважили, що інформація є попередньою, деталі уточнюются, а інформація перевіряється та доповнюється.

"Киянам і гостям столиці вкорте нагадую - не нехтуйте сигналами повітряноі тривоги! Дотримуєтеся правил безпеки! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!" , - підкреслив Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ вночі 28 квітня задіяли авіацію для нанесення ракетних ударів по столиці України. Ворог запустив 11 крилатих ракет, які були знищені ППО. 

Автор:
Світлана Манько