Над Києвом вночі знищили понад 40 дронів: є руйнування та жертви

У повітряному просторі Києва у ніч на 28 травня сили ППО знищили понад 40 безпілотників окупантів. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах столиці.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Там зазначають, що це вже чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня.

"Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин", - зауважили в КМВА.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів.

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Так, в Голосіївському районі уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Також сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Крім того, виникло займання даху одного з ТРЦ та сталася пожежа на території одного з будівництв.

Крім того, було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є один постраждалий.

У Соломянському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС госпіталізували жінку 35-ти років та загинув 41-річний чоловік.

В Печерському районі загорівся дах девʼятиповерхового будинку.

В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється.На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно", - підкреслили в КМВА.

Нагадаємо, російські війська в ніч на 26 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. ППО ліквідувала всі ворожі повітряні цілі.

В ніч на 25 травня російські окупанти здійснили черговий напад на Київ із повітря. Того дня загарбники застосували баражуючі боєприпаси Shahed.