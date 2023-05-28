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Над Києвом вночі знищили понад 40 дронів: є руйнування та жертви
У повітряному просторі Києва у ніч на 28 травня сили ППО знищили понад 40 безпілотників окупантів. Внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування у різних районах столиці.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
Там зазначають, що це вже чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня.
"Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме - баражуючими боєприпасами «Shahed». Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин", - зауважили в КМВА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 безпілотників рашистів.
За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.
Так, в Голосіївському районі уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну - госпіталізували. Також сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Крім того, виникло займання даху одного з ТРЦ та сталася пожежа на території одного з будівництв.
Крім того, було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв. , є один постраждалий.
У Соломянському районі столиці внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС госпіталізували жінку 35-ти років та загинув 41-річний чоловік.
В Печерському районі загорівся дах девʼятиповерхового будинку.
В Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється.На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно", - підкреслили в КМВА.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 26 травня намагалися завдати ракетного удару по Києву. ППО ліквідувала всі ворожі повітряні цілі.
В ніч на 25 травня російські окупанти здійснили черговий напад на Київ із повітря. Того дня загарбники застосували баражуючі боєприпаси Shahed.