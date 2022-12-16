Над Києвом зафіксували близько 40 ракет - КМВА

В повітряному просторі Києва у п’ятницю зафіксували близько 40 ракет, 37 з них збили сили ППО.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Дніпровському районі внаслідок атаки одна людина постраждала. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві пролунали вибухи у трьох районах.