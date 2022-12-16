Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Над Києвом зафіксували близько 40 ракет - КМВА

Над Києвом зафіксували близько 40 ракет - КМВА

В повітряному просторі Києва у п’ятницю зафіксували близько 40 ракет, 37 з них збили сили ППО. 

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномаштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Дніпровському районі внаслідок атаки одна людина постраждала. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 16 грудня у Києві пролунали вибухи у трьох районах.

Автор:
Ніна Комащенко