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Над Києвом збили ворожий розвідувальний безпілотник

Над Києвом збили ворожий розвідувальний безпілотник
Силами та засобами протиповітряної оборони ворожу ціль над столицею було знищено

У ніч проти 7 травня у повітряному просторі столиці було збито російський розвідувальний БПЛА.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок знищення безпілотника потерпілих та руйнувань немає.  Данні уточнюються.

"Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.

Зауважимо, вночі 4 травня силами ППО усі ворожі БПЛА над Києвом були знищені. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, без шкоди для людей і серйозних пошкоджень забудові міста.

Нагадаємо, 3 травня росіяни  випустили по Києву  дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили всі БПЛА.

Першого травня в КМВА повідомили про безуспішну повітряну атаку окупантами по Києву, рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами.

Автор:
Світлана Манько