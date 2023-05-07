- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Над Києвом збили ворожий розвідувальний безпілотник
У ніч проти 7 травня у повітряному просторі столиці було збито російський розвідувальний БПЛА.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
"Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, внаслідок знищення безпілотника потерпілих та руйнувань немає. Данні уточнюються.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ще раз прошу киян не нехтувати сигналами повітряних тривог! Бережіть себе і близьких!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.
Зауважимо, вночі 4 травня силами ППО усі ворожі БПЛА над Києвом були знищені. Зафіксовано падіння уламків в окремих районах столиці, без шкоди для людей і серйозних пошкоджень забудові міста.
Нагадаємо, 3 травня росіяни випустили по Києву дрони-камікадзе типу "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили всі БПЛА.
Першого травня в КМВА повідомили про безуспішну повітряну атаку окупантами по Києву, рашисти вкотре атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами та дронами.