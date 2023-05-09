Над Києвом знищено близько півтора десятка повітряних цілей: у двох районах зафіксували падіння уламків

У ніч на 9 травня армія країни-агресора РФ здійснила п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. ППО збила півтора десятка ворожих ракет. У Голосіївському та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість «Shahed» аби виявити і максимально виснажити ППО Києва. Але, як і на фронті, плани агресора провалилися", - підкреслюють в КМВА.

Там зауважують, що випущені крилаті ракети, йоміврніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей.

"За попередьною інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків", - зазначають в КМВА.

У міській адміністрації відзначають, що це п’ята повітряна атака по Києву з початку травня.

"З максимальною щільністю і потужністю нападу саме до 9 травня! Це прояв справжнього культу "Побєдобєсія" - з дня закінчення Другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомога більше цивільного населення!" - коментують В КМВА.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя. Палаючий уламок загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.

Також в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Нагадаємо, вночі 8 травня українські захисники виявили та знищили понад 30 ворожих безпілотників над Києвом. Внаслідок падіння уламків в столиці пошкоджено будинки, дорожне покриття, автівки.