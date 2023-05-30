Над Києвом знищили понад 20 дронів: уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці, загинула людина (ФОТО)

В ніч на 30 травня армія країни-агресора РФ здійснила чергову атаку на Київ. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах столиці. Одна людина загинула.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Там нагадують, що за останні 24 години ворог здійснив вже три напади на столицю.

Повітряна атака, 17-та від початку місяця, попередньо була здійснена виключно баражуючими боєприпасами «Shahed».

Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників окупантів.

За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

Так, в Голосіївському районі через падіння уламків на багатоповерховий житловий будинок виникло займання на останніх двох поверхах. Евакуйовано понад 20 мешканців. Попередньо, одна людина загинула. Ймовірно, зруйновано перекриття між поверхами, ведуться пошукові роботи щодо людей під можливими завалами. Також ще один житловий будинок пошкоджений.

Загалом в Голосіївському районі госпіталізували 4 постраждалих. Трьом медики надали допомогу на місці.

В Печерському районі уламками пошкодило автомобілі.

В Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Також пошкоджено припарковані автомобілі.

В Дніпровському районі палаючі уламки впали на зелену зону.

У Подільському районі зафіксували загоряння у житловому будинку. Інформації про постраждалих наразі не надходило

В Святошинському районі уламки впали на територію одного з підприємств.

"На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються і уточнюються постійно", - підкреслили в КМВА.

Нагадаємо, російські окупанти в першій половині дня 29 травня здійснили чергову ракетну атаку на Київ. В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

А вночі 29 травня ворог здійснив масовану атаку по Україні. Окупанти випустили до 40 крилатих ракет та близько 35 ударних дронів.

Зокрема, в Києві в Подільському районі уламки пробили дах житлового будинку, виникла пожежа. Також падіння уламків зафіксували в Святошинському районі.