Над Одесою збили три ворожі безпілотники

Українські сили протиповітряної оборони ввечері 26 вересня знищили три безпілотні літальні апарати, що з'явилися над Одесою та поблизу неї. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

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"По Одещині ворог спрямував чергову атаку дронів-камікадзе. Всі три дрони-агресори знищені силами протиповітряної оборони", - сказано у ньому без інших подробиць.

При цьому місцеві Telegram-канали повідомляють, що було збито принаймні п'ять ворожих дронів. Загалом значимо, що останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва по об'єктах Одеської та Миколаївської областей.

Зокрема, 20 вересня один з дронів атакував узбережжя біля Очакова, а один був збитий. 22 вересня було збито одразу чотири таких БПЛА.

23 вересня три дрони атакували Одесу: два з них зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, там загинули дві людини, а ще дві були поранені. Ще один Shahed-136 був збитий над морем. Ввечері влада повідомила про збиття над морем ще чотирьох дронів. 25 вересня було збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.