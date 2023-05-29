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Надзвичайно високий рівень небезпеки. Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Росіяни тримають у Чорному морі три ракетоносії: два надводні й один підводний. Про це станом на 10:00 29 травня повідомило Оперативне командування "Південь".
Сумарний залп суден становить до 20 "Калібрів".
Як зазначили військові, що рівень ракетної загрози наразі є надзвичайно високим.
"Стежимо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив", – йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що за даними ОК "Південь" станом на 8:30, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два ворожі ракетоносії. Загальний залп становив до 16 "Калібрів".
Збільшення ракетоносіїв відбувається після масованої атаки з боку російських окупантів по Україні в ніч на 29 травня. Ворог випустив до 40 крилатих ракет та близько 35 ударних дронів. Детальніше про це читайте тут.