Надзвичайно високий рівень небезпеки. ​​Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росіяни тримають у Чорному морі три ракетоносії: два надводні й один підводний. Про це станом на 10:00 29 травня повідомило Оперативне командування "Південь".

Сумарний залп суден становить до 20 "Калібрів".

Як зазначили військові, що рівень ракетної загрози наразі є надзвичайно високим.

"Стежимо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно і оперативно. Ворог продовжує тиск, в нас міцнішає спротив", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ОК "Південь" станом на 8:30, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували два ворожі ракетоносії. Загальний залп становив до 16 "Калібрів".

Збільшення ракетоносіїв відбувається після масованої атаки з боку російських окупантів по Україні в ніч на 29 травня. Ворог випустив до 40 крилатих ракет та близько 35 ударних дронів. Детальніше про це читайте тут.