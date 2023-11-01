Найбільша кількість з початку року: окупанти обстріляли 118 населених пунктів у 10 регіонах, є загиблі та поранені

Упродовж доби армія країни-агресора РФ обстріляла 118 населених пунктів у 10 регіонах. З початку року це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під удар.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він зауважив, що вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені.

Так, у Полтавській області близько опівночі російські військові атакували нафтопереробний завод у Кременчуці. Упродовж кількох годин майже 100 рятувальників гасили вогонь. Використовували робот для пожежогасіння. На щастя, минулося без жертв.

У Харківській області ввечері окупанти обстріляли Куп’янський район. У селі Петропавлівка внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років.

У місті Вовчанськ Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено 4 приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою.

У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено 2 приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства.

У Донецькій області внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

У Дніпропетровській області окупанти тричі з артилерії атакували Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

Херсонщину ворог обстрілював упродовж всієї ночі. Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило також село Чайкине Херсонського району. Там одна людина загинула.

Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також нанесли 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

У Миколаївській області опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

У Запорізькій області жителі 26 населених пунктів опинилися під ворожим вогнем. Військовослужбовці РФ здійснили авіаційні удари по Оріхову й Малинівці. Цивільне населення не постраждало, однак ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди.

Як повідомляють у Повітряних силах ЗСУ, у ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59.

ППО збила 18 із 20 ударних дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.