Напад ХАМАСу на Ізраїль: МЗС перевіряє інформацію про загибель українки, ще двох шукають - Зеленський

Принаймні одна громадянка України могла загинути 7 жовтня внаслідок подій, пов'язаних з атакою "Ісламського руху опору" (ХАМАС), що контролює сектор Газа, на Ізраїль. Про це повідомив без подробиць у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні від ранку – на постійному звʼязку з нашими дипломатами, з розвідкою. Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу нашим громадянам, які перебувають в Ізраїлі, створено оперативний штаб при МЗС України. Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян", - сказав він.

Зеленський закликав українців, які перебувають в Ізраїлі, бути максимально уважними та за будь-якої потреби звертатися до посольства будь-яким доступним способом. За його словами, Україна допоможе всім своїм людям, що б не відбувалось.

Нагадаємо, що в суботу, крім масованих ракетних обстрілів ізраїльської території, бойовики ХАМАСу прорвали бар'єр між нею і сектором Газа та вдерлися до низки населених пунктів південної частини Ізраїлю.

За повідомленнями ЗМІ, вони, зокрема, розстрілювали мирних жителів на вулицях, вривалися в житлові будинки і викрадали заручників. Серед захоплених є й ізраїльські військові.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, спеціальний координатор ООН із близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд та верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк рішуче засудили дії ХАМАСу.