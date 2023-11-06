Нардеп Ніколаєнко отримав підозру через смертельне ДТП на Житомирщині (ФОТО)

За дорученням генерального прокурора Андрія Костіна депутат Верховної Ради від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко отримав підозру через вчинення смертельної ДТП в Житомирській області.

Як повідомляють ОГП та Державне бюро розслідувань, нардепу інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм транспорту, що спричинило смерть потерпілої).

За даними слідства, 3 листопада близько 10:00 на трасі Київ - Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням депутата наїхав на 18-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, народний обранець, порушуючи ПДР, перевищив дозволену максимальну швидкість руху. Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото: ОГП

За даними поліції, Ніколаєнко на автомобілі Mercedes-Benz GLE рухався у лівій смузі руху в західному напрямку. Сам нардеп при цьому стверджував, що був тверезий та не порушував правил.