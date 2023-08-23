Нардеп від "Слуги народу" потрапив в аварію: його госпіталізували

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив у ДТП, його ушпиталили. Про це повідомив рух "Чесно".

"Українська правда" пише, що джерела видання в монобільшості підтвердили перебування політика в лікарні у результаті важкої аварії.

Як зазначили співрозмовники ЗМІ в правоохоронних органах, йдеться про ДТП на Львівщині, яка сталася на автодорозі "Київ – Чоп" удень 22 серпня.

"УП" посилається на повідомлення поліції Львівської області, згідно з яким того дня близько 15:30 на трасі зіткнулися автомобілі Toyota Camry, яким керував 36-річний житель Ужгорода, KIA Sportage під керуванням 23-річної жительки Волинської області та Toyota RAV4, за кермом якого перебував 42-річний житель Червоноградського району.

ДТП, у якій, імовірно, постраждав Копиленко. Фото: Головне управління Нацполіції у Львівській області ДТП, у якій, імовірно, постраждав Копиленко. Фото: Головне управління Нацполіції у Львівській області ДТП, у якій, імовірно, постраждав Копиленко. Фото: Головне управління Нацполіції у Львівській області ДТП, у якій, імовірно, постраждав Копиленко. Фото: Головне управління Нацполіції у Львівській області ДТП, у якій, імовірно, постраждав Копиленко. Фото: Головне управління Нацполіції у Львівській області

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 52-річний пасажир Toyota Camry і двоє малолітніх пасажирів KIA Sportage: 10-річний хлопчик та 12-річна дівчинка віком. Їх доставили в лікарню.

Зауважимо, що Олександр Копиленко народився в червні 1961 року, наразі йому 62 роки. На виборах до Верховної Ради IX скликання балотувався під №135 у списку "Слуги народу" як безпартійний.