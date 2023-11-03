Народний депутат Ніколаєнко збив на смерть дівчину (ФОТО)

Народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.

Про це повідомило видання "Українська правда"

Зазначається, що ДТП сталася на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі Ніколаєнко знаходився з дружиною.

Як повідомили в Нацполіції Житомирської області,водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку міста Чоп у крайній лівій смузі руху.

"За отриманою попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.

У ДБР зауважили, що розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі нардепа.

Там уточнили, що подія трапилась на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району близько десятої ранку 3 листопада 2023 року.

"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Неповнолітня дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", - підтвердили в ДБР.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Також призначено ряд відповідних експертиз.

Народний депутат Андрій Ніколаєнко підтвердив, що збив дівчину.

За його словами, він був тверезий та не порушував ПДР. Також він додав, що співпрацює зі слідством.

"На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина. Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", - написав він у Facebook.

Раніше народний депутат від партії "Слуга Народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якого загинула одна людина.

Також у серпні 2021 року нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП і, як заявляло слідство, намагався дати хабар патрульним, щоб залишити місце події.

Трухін пішов на угоду зі слідством і на суді визнав свою провину, а 23 лютого Верховна рада позбавила його мандату.