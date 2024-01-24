Наслідки нічного ракетного удару по Харкову та загиблі на Херсонщині: яка ситуація у регіонах

Ввечері 23 січня російські загарбники завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа. Внаслідок обстрілів за минулу добу на Херсонщині постраждали 10 людей, з них 4 загинули.

Ракетний удар по Харкову

Упродовж доби російські війська здійснили обстріли близько 20 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, близько 22:00 ворог обстріляв ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Київський та Холодногірський райони Харкова.

Внаслідок удару постраждали 9 людей, з них 1 дитина – 4-річна дівчинка, їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано 4 людей – 2 чоловіка, 2 жінки.

Також пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку, автомобілі.

Крім того, авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Липці, Козача Лопань Харківського району та Гатище Чугуївського району.

Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району пошкоджено будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги, автомобіль БШМД та газопровід. Постраждалих немає.

У селі Козача Лопань Харківського району пошкоджено будівлю кафе, магазин.

Також обстрілами у Куп'янську пошкоджено приватний будинок.

На Херсонщині четверо загиблих

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, дошкільний навчальний заклад й територію заводу у Бериславі", - уточнив Прокудін.

Він додав, що через російську агресію 4 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.

Ворог обстріляв 25 населених пунктів Запорізької області

Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, минулої доби рашисти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах області.

Окупанти здійснили 8 РСЗВ-обстрілів Гуляйполя, Роботиного й Кам'янського, 41 БПЛА-атаку по Біленькому, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Левадному, Полтавці та Малим Щербакам, а також авіаційний удар по Малій Токмачці.

По території Залізничного, Оріхова, Червоного, Малинівки, Левадного, Білогір'я, Лугівського, Степногірська, П'ятихаток, Кам'янського, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 120 артобстрілів.

За добу надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Окупанти вдарили по Нікополю та Марганцю

Армія РФ обстріляла з артилерії Нікополь та Марганець, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Три артобстріли Нікопольщини – від учорашнього вечора. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді", - зазначив він.

Внаслідок обстрілу пошкоджені освітній та медичний заклади. Побиті 4 п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків. Зачепило 3 господарські споруди, авто, лінії електропередач та газогін.

Ворог із мінометів обстріляв громаду на Сумщині

Зранку 24 січня російські війська здійснили мінометний обстріл Дружбівської громади Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Зранку росіяни здійснили мінометний обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано 3 вибухи", - ідеться в повідомленні.

На Миколаївщині пошкоджені житлові будинки

У Миколаївській області внаслідок обстрілу росіянами села Солончаки Куцурубської громади пошкоджені житлові будинки, повідомляє очільник ОВА Віталій Кім.

Також артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Крім того, ворог завдавав артилерійських ударів по береговій лінії між селами Куцурубської громади. Постраждалих немає, підкреслили в обладміністрації.