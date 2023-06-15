Наслідки підриву ГЕС. В Херсонській ОВА розповіли про поточну ситуацію в регіоні

На Херсонщині внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції залишаються підтопленими 44 населені пункти, 27 із яких – на правобережжі, а 17 – на тимчасово окупованому лівобережжі регіону. Про це вранці 15 червня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, наразі вода перебуває на рівні 2,04 метра. Станом на ранок, на правобережжі під водою залишаються 1923 будинки, що на 150 менше, ніж напередодні ввечері.

З правобережжя загалом було евакуйовано 2782 людини, з них 309 – це діти, і 80 – маломобільні особи. При цьому евакуація проходить під вогнем російської армії. Зокрема, 14 червня окупанти знову атакували людей, які рятують інших. В Херсоні ворог обстріляв човен із волонтерами – двоє отримали поранення.

Як додав Прокудін, епідеміологічна ситуація наразі стабільна, випадків інфекційних захворювань не виявлено.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Вдень 12 червня повідомлялося, що через катастрофу десятеро людей загинули, а 42 особи, у тому числі семеро дітей, вважаються зниклими безвісти. Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в регіоні виявили тіла ще двох люедй.

Станом на ранок 14 червня, рівень води в підтоплених населених пунктах Херсонської області становив 2,13 метра.