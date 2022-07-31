Наступ оккупантів на міста Донеччини відбито одразу на декількох напрямках

Спроби просунутися вглиб російська армія підтримує авіаційними ударами. Такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону ЗСУ.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Так, поблизу семи міст та сіл протягом 30 липня зафіксовані авіаудари", - зазначив Гайдай.

За його словами, противник зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишає населені пункти без газу і світла.

Позиції українських військ обстріляні вздовж усієї лінії зіткнення.

"Завдано чотири ракетні удари, проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три – із застосуванням мінометів, п’ять разів ворогом використані системи залпового вогню, проведені три танкові атаки. Росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки", - повідомив очільник ОВА.

За його словами, учора українські бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян.

Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань.

Втім, наступ ворога відбито одразу по декількох напрямках.

Тим часом, у Сєвєродонецьку, де вже півтора місяця обіцяють відремонтувати електропостачання, нарешті запрацював перший телевізор.

"Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада, і працює нерегулярно", - зазначив Гайдай.

Зазначимо, аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.