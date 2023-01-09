"Наступають по трупах своїх же": В Міноборони прокоментували поновлення окупантами жорсткого штурму Соледара

Після невдалої спроби захопити Соледар Донецької області та відступу російські окупанти провели перегрупування, відновили втрати, перекинули додатково штурмові загони, змінили тактику і розпочали потужний штурм, повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, наразі ворог задіяв велику кількість штурмових груп, сформованих з найкращих резервів "вагнерівців".

"Ворог наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців. Наші захисники мужньо боронять кожний метр рідної землі. Жорстокі бої тривають просто в ці хвилини", - вказала Маляр.

В свою чергу, у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на Бахмутському напрямку під вогневе ураження в понеділок потрапили понад 15 населених пунктів, зокрема Соледар та Бахмут, а також Спірне, Берестове та Білогорівка.

Крім того, на Донеччині ворожий вогонь фіксувався на Авдіївському напрямку поблизу Авдіївки, Веселого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки, а на Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, що генерал Олександр Сирський "об’їхав війська, які обороняються на підступах до Бахмута і Соледара і на місці організовував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони, зокрема, перекидання додаткових підрозділів і посилення вогню по окупантах". Сама Маляр характеризувала ситуацію в Соледарі як "дуже важку".

У понеділок же речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону підтвердив, що "вчора були виділені командирам, які там у Соледарі, додаткові сили та засоби". За його словами, ситуація з містом знаходиться "на постійному контролі" і "безпосередньо вживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі, наносяться системні удари з нашого боку".

Військовий визнав, що "ворогу вдалося сконцентрувати більше своїх підрозділів і системніше тиснути на нашу оборону, що вимагає від нас відповідних реагувань і кризового військового менеджменту".

Додамо також, що 9 січня Головне управління поліції в Донецькій області повідомило, що 7 січня отримало інформацію про зникнення біля Соледару двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років.