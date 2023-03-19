Навчальний центр "Десна" повідомив про загибель чотирьох військових внаслідок "надзвичайної події"

169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого повідомляє, що 18 березня сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло чотири військовослужбовці.

Як ідеться у повідомленні центру в Facebook, за даним фактом проводиться службове розслідування для встановлення причин та обставин загибелі військовослужбовців.

"Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", - додають в "Десні", не наводячи при цьому жодних інших подробиць.

Зазначимо, що центр "Десна" є військовою частиною Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних війск, та підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташований він у селищі Десна Чернігівської області.

Нагадаємо також, що під час повномасштабної російської агресії проти України казарми в Десні було обстріляно ракетами. Як заявляв 23 травня президент Володимир Зеленський, під завалами тоді виявили 87 загиблих. У квітні ж 2021 року в центрі "Десна" застрелився з автомату військовослужбовець контрактної служби.