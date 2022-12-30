Названо нове число загиблих у Києві через війну з РФ

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого і до 30 грудня загинуло через війну 120 киян. Про це повідомляє міська військова адміністрація.

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Зазначається, що серед жертв - п'ятеро дітей, що загинули від російських ракетних обстрілів. Поранення ж отримали 495 мешканців, з яких 30 - діти.

Станом на 30 грудня російські війська здійснили 52 повітряні атаки на Київ, було пошкоджено понад 600 будівель. З початку вторгнення РФ в столиці 638 разів лунали сирени повітряної тривоги загальною тривалістю 693 години 49 хвилин, тобто практично 29 днів.

Натомість ще місяць тому мер Києва Віталій Кличко заявляв, що від початку широкомасштабної війни в столиці загинули "понад 150 мирних киян", із них четверо дітей.

Зазначимо, що за останніми даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, в Україні підтверджено загибель з 24 лютого по 26 грудня 6884 цивільних осіб та поранення ще 10947.

Нагадаємо також, що за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, озвученими 13 грудня, з початку війни в Україні загинули 54 рятувальники, а ще 178 отримали поранення.