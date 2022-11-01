- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Не боятися. На Київщині підриватимуть вибухонебезпечні предмети
У вівторок, 1 листопада, до 14:00 в Бориспільському районі буде проводитися знешкодження вибухонебезпечних предметів. На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій. Мешканці регіону можуть чути вибухи.
Принагідно нагадаємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала українців дотримуватися правил безпеки на деокупованих територіях. Навіть після первинного очищення піротехнічними підрозділами звільненої місцевості необхідно дотримуватися правил безпеки.
Зокрема, в ДСНС радять:
- користуватися асфальтними і бетонними дорогами;
- не підходити до покинутих будівель, автівок, блокпостів;
- не чіпати зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;
- відстежувати небезпечні зони у мобільному застосунку "Розмінування України";
- не заходити у ліси й лісосмуги, сади, на поля та городи.
Також у відомстві нагадали, що інтерактивна мапа застосунку у режимі реального часу показує ймовірні та вже підтверджені загрози, відомі ДСНС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рятувальники наголосили, що до обстеження та знешкодження саперами вибухонебезпечних предметів наближатися до місця їх розташування категорично заборонено.