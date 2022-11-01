Не боятися. На Київщині підриватимуть вибухонебезпечні предмети

У вівторок, 1 листопада, до 14:00 в Бориспільському районі буде проводитися знешкодження вибухонебезпечних предметів. На Київщині тривають планові роботи з розмінування територій. Мешканці регіону можуть чути вибухи.

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Принагідно нагадаємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликала українців дотримуватися правил безпеки на деокупованих територіях. Навіть після первинного очищення піротехнічними підрозділами звільненої місцевості необхідно дотримуватися правил безпеки.

Зокрема, в ДСНС радять:

користуватися асфальтними і бетонними дорогами;

не підходити до покинутих будівель, автівок, блокпостів;

не чіпати зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;

відстежувати небезпечні зони у мобільному застосунку "Розмінування України";

не заходити у ліси й лісосмуги, сади, на поля та городи.

Також у відомстві нагадали, що інтерактивна мапа застосунку у режимі реального часу показує ймовірні та вже підтверджені загрози, відомі ДСНС.

Рятувальники наголосили, що до обстеження та знешкодження саперами вибухонебезпечних предметів наближатися до місця їх розташування категорично заборонено.