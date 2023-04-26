Не НЛО: яскравий спалах над Києвом 19 квітня стався через падіння метеора

Яскравий спалах над Києвом 19 квітня був викликаний падінням метеора масою 200-300 кг і діаметром півметра.

Про це повідомляє Міжнародна метеорна організація.

Зазначається, що метеор пролетів просто над Києвом на висоті близько 80 км зі швидкістю 29 км/сек і на висоті 38 км над землею вибухнув.

Тривало все це близько 5 секунд.

"Траєкторія метеора була визначена з похибкою всього в кілька сотень метрів. Вперше болід був помічений на висоті 98 км над Великою Димеркою.Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.Великий спалах стався на висоті 38 км", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що метеороїд був орієнтовної початкової маси 200-300 кг (діаметр близько півметра). Його вік становив приблизно два роки.

Довжина його траєкторії склала 132 км, а середній нахил до горизонталі становив 32 градуси.

Метеорит розлетівся на дрібні уламки та пил, які можуть знаходитися на Житомирщині десь між містами Попільня, Романівка, Термінів та Паволоч.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2023

Раніше в Космічному агентстві України повідомили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України була зареєстрована високоенергетична акустична подія, яка, ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

Нагадаємо, що перед тим, як кияни помітили спалах, в NASA попередили, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 19 квітня. Однак після події у Києві агентство заявило, що під час явища у столиці України супутник все ще перебував на орбіті.