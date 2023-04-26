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Не НЛО: яскравий спалах над Києвом 19 квітня стався через падіння метеора
Яскравий спалах над Києвом 19 квітня був викликаний падінням метеора масою 200-300 кг і діаметром півметра.
Про це повідомляє Міжнародна метеорна організація.
Зазначається, що метеор пролетів просто над Києвом на висоті близько 80 км зі швидкістю 29 км/сек і на висоті 38 км над землею вибухнув.
Тривало все це близько 5 секунд.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Траєкторія метеора була визначена з похибкою всього в кілька сотень метрів. Вперше болід був помічений на висоті 98 км над Великою Димеркою.Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.Великий спалах стався на висоті 38 км", - йдеться у повідомленні.
У відомстві додають, що метеороїд був орієнтовної початкової маси 200-300 кг (діаметр близько півметра). Його вік становив приблизно два роки.
Довжина його траєкторії склала 132 км, а середній нахил до горизонталі становив 32 градуси.
Метеорит розлетівся на дрібні уламки та пил, які можуть знаходитися на Житомирщині десь між містами Попільня, Романівка, Термінів та Паволоч.
Раніше в Космічному агентстві України повідомили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України була зареєстрована високоенергетична акустична подія, яка, ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.
Нагадаємо, що перед тим, як кияни помітили спалах, в NASA попередили, що супутник RHESSI, який вивчав Сонце з 2002 року до його виведення з експлуатації у 2018 році, знову увійде в атмосферу Землі близько 19 квітня. Однак після події у Києві агентство заявило, що під час явища у столиці України супутник все ще перебував на орбіті.