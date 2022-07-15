"Не підлягають відновленню": пошкоджені від ракетного удару будинки культури та побуту у Вінниці знесуть

У Вінниці Будинок культури та Будинок побуту після ракетного удару, що завдала країна-агресор Російська Федерація 14 липня, не підлягають відновленню, тому будуть знесені.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Щодо руйнувань, які завдали російські ракети – Будинок культури буде знесено, він не підлягає відновленню, будівля будинку побуту – також. В найкоротші терміни будемо відновлювати житло, яке постраждало через ракетну атаку. Тут будуть замінені вікна, склопакети вже почали виготовляти", - йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що під час ознайомлення укриттів в місті виявилося, що деякі з них в жахливому стані.

"Місцева влада відповідальна за стан приміщень, де люди можуть укритися під час сигналу повітряної тривоги. Це важливо. Люди мають знати, що їм є куди піти та перечекати небезпеку. Крім того, на вулиці мають бути вказівники до місць, де є укриття. Система логістики має бути проста та зрозуміла. Ще раз – стан та наявність укриттів – це завдання для органів місцевої влади", - додав Кирило Тимошенко.

Зокрема, він закликав місцеві влади проводити роз'яснювальні роботи з жителями міст щодо розуміння необхідності сховатися під час повітряної тривоги.

"Має проводитися роз’яснювальна робота, і люди мають знати, куди їм іти. Росія скоїла черговий страшний злочин. Забрала життя 23 наших громадян. Щирі співчуття рідним та близьким. Ми будемо робити все щоб вберегти наших людей від країни-терориста і щоб наше військо витіснило окупантів з нашої землі", - підкреслив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.

Наразі відомо про 23 загиблих, серед яких троє дітей. Водночас медики госпіталізували 66 осіб, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб - у критичному.