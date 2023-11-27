Негода в Україні: перекрито 14 автодоріг, у 16 областях знеструмлені населені пункти (оновлюється)

Погода в Україні 27 листопада значно погіршилася. Очікується сніг, мокрий сніг та сильний вітер. В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальникам доводиться залучати БТРи. Через негоду закриті для руху декілька трас у Миколаївській та Одеській областях.

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09.01 На 14 автодорогах перекрито рух транспорту

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Одеська область: найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону: снігові перемети сягають півтора метра. До ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники, поліцейські, нацгвардійці, прикордонники.

Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл-Рені рятувальники визволили 6 людей.

Відбуксовано понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Надано допомогу 1624 особам, зокрема 93 дітям. Із ознаками переохолодження до медиків звернулися 6 людей.

Миколаївська область: перекрито рух на 10 ділянках доріг, перемети сягають 2 метрів. Підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації наслідків негоди 49 разів, 75 автомобілів відбуксовано.

Черкаська область: поблизу міста Кам’янка ускладнено рух. Поліцейські організували рух транспорту у реверсному режимі, близько 40 вантажних автомобілів зупинені на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

Кіровоградська область: поблизу села Велика Виска ліквідовано затор, 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Відбуксовано 164 транспортні засоби, 293 людям надана допомога.

09: 00 У 16 областях знеструмлені населені пункти.

Загалом на території України знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях, 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою, відбуксовано 840 автомобілів.

07.45 Через погіршення погоди на території Полтавської області знеструмлені 437 населених пунктів, а це понад 18 тисяч абонентів, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Енергетики виконують аварійні роботи. Задіяно 20 бригад та стільки ж одиниць техніки.

Автошляхи на Полтавщині в проїжджому стані. До робіт залучили 158 одиниць техніки та 211 працівників. У разі ускладнення руху звертайтеся до диспетчерських служб. Вони функціонують цілодобово: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).

Пасажирський транспорт працює в штатному режимі.

07.36 Станом на 6 годину ранку без електропостачання залишилися мешканці 60 населених пунктів Чернігівщини. Це понад 23 тисячі абонентів.

Попри те, що негода не вщухає 58 одиниці техніки, 152 працівника "Чернігівобленерго" працюють.

За рішенням ТеБ та НС в районах рекомендовано організовувати освітній процес за дистанційною формою навчання для здобувачів освіти, які проживають поза межами пішохідної доступності, що дасть можливість не використовувати шкільні автобуси під час негоди, повідомляє Чернігівська ОВА.

7:30 Станом на ранок понеділка, Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого ) рівня небезпеки. Триває сильній снігопад, сильний вітер 22 м/с; хуртовини, снігові замети; на дорогах ожеледиця, повідомили в КМВА

Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, а ситуація контрольована.

Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Відключень електроенергії не було, а споживання електроенергії доведено без обмежень.

Пасажирський транспорт працює за штатним графіком. Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу - вирішують батьки.

7:25 Уночі та зранку дороги й тротуари столиці розчищали від снігу та обробляли протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор", повідомили в КМДА. У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очистку здійснюють 262 працівника у складі 40 бригад із ручного прибирання.

За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску. Прибудинкові території і зелені зони розчищають від снігу 3423 працівники і 125 одиниць спецтехніки керуючих компаній, а також 771 працівник і 55 одиниць техніки "зеленбудів".

7:15 Вʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00).

"Просимо керівників підприємств із перевезення вантажів, зокрема на великі дистанції, врахувати обмеження при плануванні маршрутів та не створювати накопичення автотранспорту на в’їздах до міста", - підкреслили в КМДА.

07. 10 В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Рятувальникам доводиться залучати БТРи, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом на 07:00 до райвідділів поліції надійшло 71 повідомлення про ДТП, з яких 9 повідомлень з інформацією про потерпілих. Загиблих та госпіталізованих немає.

07:00 Через негоду довелось закрити для руху ще декілька трас у Миколаївській та Одеській областях, повідомляє у Facebook голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм.

"Через сніг, погану видимість та сильний вітер на автошляху М-05 Київ - Одеса км 274+435 - км 466+700 з 19:30 год заборонено рух для всіх видів транспорту. ", - написав він.

Також з 20:00 заборонено рух:

М-13 Кропивницький - Платонове (на м. Кишинів);

Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 - км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

Р-75 КПП "Тимковс" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв - Доманівка - Берізки, км 120+000 - км 173+204 (від смт Доманівка - смт T-15-10 /Н-24/ - Арбузинка - Єланець - Нова Одеса, км 0+000 - км 70+000 (від а/д H-24 - смт Т-15-04 Первомайськ - Новоукраїнка, км 1+441 - км 29+445 (в межах Миколаївської області).

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

06:59 Внаслідок сильного вітру в Одесі на одній з районних котелень великої потужності сталася аварія - впала труба заввишки більше 100 метрів. В Одеському районі припинили опалення через негоду, в Одесі перебої з водою.