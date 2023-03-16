Нетипова активність. У Чорному морі перебувають 20 російських кораблів, – Гуменюк

У Чорному морі зафіксовано нетипову активність росіян, які вивели туди 20 кораблів, зокрема, чотири ракетоносії. Про це повідомила представниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 16 березня.

"Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких 4 ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені по запуску", – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що серед загального складу російських кораблів багато допоміжного флоту.

"Вони намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де можуть собі дозволити, скільки може дозволити світова спільнота. Вони намагаються роззосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас", – висловилася представниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні по кілька разів на день лунають масштабні повітряні тривоги. Зокрема, 14 березня в Повітряних силах ЗСУ це пояснювали активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичної ракетної зброї наземного базування та польотами МіГ-31К.