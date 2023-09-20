Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї, - українська розвідка

На аеродромі Чкаловський група слідчого комітету РФ розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

"Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю", - зауважують в ГУР.

Там додають, що пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення.

У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.

"Каральними органами РФ проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію", - повідомили в українській розвідці.

Нагадаємо, рано-вранці 13 вересня кілька ракет вразили суднобудівний завод "Севморзавод" на території Севастопольської військово-морської бази Чорноморського флоту Росії.

За даними британської розвідки, цей удар надовго вивів з ладу підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", а російському флоту завдано суттєвої шкоди.