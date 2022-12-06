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Невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську (ВІДЕО)

Невідомий безпілотник атакував аеродром у Курську (ВІДЕО)

Вранці 6 грудня стало відомо про атаку безпілотника на аеродром у російському місті Курськ. На території об'єкта загорівся нафтонакопичувач. 

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Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта.

За його словами, внаслідок атаки біля аеродрому спалахнув нафтонакопичувач.

Як зазначають російські чиновники, постраждалих немає, а пожежа локалізується. Але очевидці підтверджують, що пожежа масштабна.

Нагадаємо, у Росії вранці 5 грудня на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника було пошкоджено два ракетоносці Ту-95. Також на аеродромі в російській Рязані вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше 3 людей.

Автор:
Світлана Манько