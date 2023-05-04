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"Невігластво у проєктуванні". На Сумщині збили дивний саморобний дрон (ФОТО)
Українські військові збили в прикордонні Сумської області дрон-розвідник із дуже дивною конструкцією. Про це повідомила пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ.
Зазначається, що це сталося в ніч на 4 травня в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування військ "Суми".
Дрон перетнув український державний кордон з боку Росії.
Військові звернули увагу, що безпілотник саморобний і складається з різних компонентів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Саморобна конструкція зібрана з різних деталей і елементів, дуже дивна з точки зору основ аеродинаміки та ілюструє невігластво у проєктуванні БпЛА", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, крім такого дивного апарату, росіяни вночі атакували Україну й безпілотниками Shahed-136/131. Окупанти застосували до 24 ударних дронів, 18 із яких збили українські захисники.