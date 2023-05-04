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"Невігластво у проєктуванні". На Сумщині збили дивний саморобний дрон (ФОТО)

Дрон, безпілотник
Дрон, який збили українські військові в ніч на 4 травня 2023. Фото: Командування Обʼєднаних Сил ЗС України / Facebook

Українські військові збили в прикордонні Сумської області дрон-розвідник із дуже дивною конструкцією. Про це повідомила пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що це сталося в ніч на 4 травня в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування військ "Суми". 

Дрон перетнув український державний кордон з боку Росії.

Військові звернули увагу, що безпілотник саморобний і складається  з різних компонентів.

"Саморобна конструкція зібрана з різних деталей і елементів, дуже дивна з точки зору основ аеродинаміки та ілюструє невігластво у проєктуванні БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Фото 2 — "Невігластво у проєктуванні". На Сумщині збили дивний саморобний дрон (ФОТО)
Так виглядає збитий саморобний безпілотник. Фото: Командування Обʼєднаних Сил ЗС України / Facebook

Нагадаємо, крім такого дивного апарату, росіяни вночі атакували Україну й безпілотниками Shahed-136/131. Окупанти застосували до 24 ударних дронів, 18 із яких збили українські захисники.

Автор:
Артем Ющенко