"Невігластво у проєктуванні". На Сумщині збили дивний саморобний дрон (ФОТО)

Українські військові збили в прикордонні Сумської області дрон-розвідник із дуже дивною конструкцією. Про це повідомила пресслужба командування Об'єднаних сил ЗСУ.

Зазначається, що це сталося в ніч на 4 травня в зоні відповідальності оперативно-тактичного угрупування військ "Суми".

Дрон перетнув український державний кордон з боку Росії.

Військові звернули увагу, що безпілотник саморобний і складається з різних компонентів.

"Саморобна конструкція зібрана з різних деталей і елементів, дуже дивна з точки зору основ аеродинаміки та ілюструє невігластво у проєктуванні БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Так виглядає збитий саморобний безпілотник. Фото: Командування Обʼєднаних Сил ЗС України / Facebook

Нагадаємо, крім такого дивного апарату, росіяни вночі атакували Україну й безпілотниками Shahed-136/131. Окупанти застосували до 24 ударних дронів, 18 із яких збили українські захисники.