Незважаючи на війну, екс-президент Київської Федерації боксу Кирило Шевченко підтримує зв'язок із оточенням Кадирова та уникає відповідальності перед законом

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Нещодавно у готелі "Хрещатик" у центрі Києва правоохоронці виявили незаконний склад зброї та амуніції. Організатори схову просто захопили частину цивільної будівлі, влаштувавши там щось на зразок бази батальйону тероборони. Керують групою, як пишуть ЗМІ, колишній президент Київської філії Федерації боксу України (ФБУ) Кирило Шевченко та його адвокат Андрій Циганков.

Прізвище Шевченка останнім часом на слуху через розкол усередині ФБУ та звинувачення у рейдерському захопленні організації. Він – досить неоднозначна постать в українському спорті, про яку мало відомо. Сам Шевченко не публічний, у соціальних мережах відсутній і майже не спілкується із пресою. Столичні ЗМІ пов'язували його з кримінальним світом 90-х та кришуванням незаконної торгівлі у київських підземних переходах. Відомо, що після повномасштабного вторгнення Росії він вступив до лав батальйону спеціального призначення Михайла Архангела і вже встиг прославитися. Але не бойовою доблестю, а звинуваченням у викраденні бійця Михайла Маймана.

Втім, патріотизмом Шевченко відрізнявся не завжди. Два роки тому «Громадське» присвятило Кирилу та його зв'язкам із росіянами спеціальний матеріал під заголовком «Тренери з боксу чи засланці з Чечні? Що відомо про росіян, яких вигнали з України у липні». Йшлося про те, що у 2020 році Шевченко запросив на роботу до Київської міської Федерації боксу двох представників Чеченської республіки з досить сумнівною репутацією – Рустама Чичаєва та Валіда Айдамірова, які, за словами Шевченка, мали навчати юних киян азам боксу.

Одного з них «Громадське» називало близьким до депутата Держдуми РФ Адама Делімханова та голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Торік у Туреччині Айдаміров застрелив людину. Інший – Рустам Чичаєв – ймовірно, є працівником Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) «Терек», підконтрольного віце-прем'єру з силового блоку та другу Кадирова Абузейду Висмурадову. Більше того, ці чеченці в'їхали в Україну на запрошення відомого у кримінальному світі громадянина Росії та чеченця за походженням Халіда Мусаєва. Нещодавно його було оголошено у Всеукраїнський розшук за організацію вбивств на замовлення, розбійні напади, здирництво, викрадення людей та збут наркотиків.

При цьому журналісти не знайшли жодних згадок про причетність Чичаєва та Айдамірова до боксу. Втім Шевченко планував оформити їх дитячими тренерами при Київській міській Федерації боксу. «Чічаєва знаю особисто, другого – заочно. Обидва далеко не рядові члени кадировської злочинної влади. Вони не мають до спорту жодного стосунку, навіть непрямого», – розповідав опозиційний чеченський блогер Тумсо Абдурахманов.

На щастя, міграційна служба України тоді спрацювала оперативно і видворила «спеціалістів з боксу», які щойно заїхали, назад до Росії. Причому, процедуру видворення з України тримав на своєму контролі сам Кадиров.

Незважаючи на повномасштабну війну та військові злочини кадировців, Шевченко, ймовірно, досі зберігає зв'язки із провладною верхівкою Чечні. Наприклад, викрадений нещодавно ветеран АТО Михайло Майман прямо заявив : злочин проти нього організував Шевченка на замовлення Кадирова. За словами військовослужбовця, йому загрожували вбивством, змушували копати яму та записувати відео з вибачення перед головою Чеченської Республіки. Майман, який працював із Шевченком у Федерації боксу, знає, навіщо чеченці приїжджали в Україну, і може бути корисним свідком у цій справі. Тому Шевченко вирішив з ним розправитися... Принаймні таку версію журналістам озвучив потерпілий.

Він також заявив: зброю, яку правоохоронці знайшли у готелі «Хрещатик», Шевченко начебто планував використати для провокацій. «Внаслідок обшуків було виявлено сотні одиниць незареєстрованого озброєння, яким вони торгували. Стверджую, що Кирило Шевченко, який називає себе головою Федерації боксу, і його адвокат Циганков спеціально накопичували зброю в самому центрі Києва, за кількасот метрів від Офісу Президента, з метою передати цю зброю ДРГ РФ. Найближчим часом я надам докази Шевченківського зв'язку з оточенням Кадирова», — пообіцяв Михайло Майман.

Однак, незважаючи на всю серйозність справи — викрадення людини, зв'язки з РФ та приховування нелегальної зброї, — Шевченком досі вдається уникати проблем із законом. Зважаючи на все, цим він завдячує своєму куму і одному з функціонерів ФБУ Владиславу Біндеру. Він, як і Шевченко, також причетний до кримінального світу столиці, має судимість. Наразі очолює Криворізьку федерацію боксу та є почесним президентом Київської ФБУ.

Не можна виключати того, що саме Біндер допомагає Шевченку закріпитися на посаді президента ФБУ та спонсорує його діяльність. Чи не порушує ця діяльність законодавство України і чи не є загрозою національній безпеці країни питання до правоохоронних органів. Враховуючи серйозність ризиків, очікуємо на відповідь найближчим часом.