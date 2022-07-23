Ніч затяжних тривог та обстрілів: росіяни вночі завдали ударів по двох районах Дніпропетровщини

Російські військові вночі, 23 липня, обстріляли два райони Дніпропетровської області. Внаслідок російської агресії пошкоджені електромережі та газовід.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зазначається, що вночі зазнали обстрілів Нікопольський та Криворізький райони.

"Ніч затяжних тривог і обстрілів. Червоногригорівську громаду накрили з "Градів". Випустили до 20 снарядів. На щастя, минулося без жертв та руйнувань", - поінформував Резніченко.

Дісталося й селу Ганнівка Широківської громади. Там ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Зокрема, у Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць залишилися без світла, проте людей не зачепило.

Нагадаємо, радник голова ОП Олексій Арестович 22 липня повідомив, що в районі села Високопілля Херсонської області близько тисячі російських військових потрапили в тактичне оточення ЗСУ.