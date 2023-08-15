Нічна атака: армія РФ випустила по Україні 28 крилатих ракет різних типів

Під час чергової масштабної атаки по території України 15 серпня армія країни-агресора РФ випустила близько 28 крилатих ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 16 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

"По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр".

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, у Львові уламки збитих ракет впали на багатоповерхові житлові будинки. Наразі проводиться евакуація мешканців постраждалих будинків.

Влучання зафіксували також у Луцьку в одне з промислових підприємств. Внаслідок атаки троє людей загинули.

У Дніпрі російська ракета влучила у підприємство, виникла пожежа, постраждали дві людини.

У Смілі Черкаської області російські ракети влучили на територію приватного підприємства та медзакладу.