Нічна атака дронами. На Київщині четверо людей отримали поранення

На Київщині четверо людей отримали осколкові поранення внаслідок російської атаки в ніч на 30 травня. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, від громадян надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів й автівок.

Наслідки російської атаки дронами на Київщині, 30 травня 2023. Фото: Андрій Нєбитов / Telegram Наслідки російської атаки дронами на Київщині, 30 травня 2023. Фото: Андрій Нєбитов / Telegram

Нагадаємо, вночі російські окупанти вкотре здійснили масовану атаку безпілотниками по Україні.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони-камікадзе Shahed-136/131 були запущені з кількох напрямків. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 безпілотника. Українські захисники збили 29 апаратів.

Як повідомляли в Київській міській військовій адміністрації, понад 20 безпілотників окупантів було знищено в повітряному просторі столиці. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах Києва. Одна людина загинула, ще кілька постраждали.