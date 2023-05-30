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Нічна атака дронами. На Київщині четверо людей отримали поранення
На Київщині четверо людей отримали осколкові поранення внаслідок російської атаки в ніч на 30 травня. Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.
За його словами, від громадян надійшло понад 50 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів й автівок.
Нагадаємо, вночі російські окупанти вкотре здійснили масовану атаку безпілотниками по Україні.
За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони-камікадзе Shahed-136/131 були запущені з кількох напрямків. Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 безпілотника. Українські захисники збили 29 апаратів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як повідомляли в Київській міській військовій адміністрації, понад 20 безпілотників окупантів було знищено в повітряному просторі столиці. Уламки збитих ворожих цілей завдали руйнувань у різних районах Києва. Одна людина загинула, ще кілька постраждали.