Нічна атака дронами по об'єктах інфраструктури в Одеській області: пошкоджено елеватор

Російські окупаційні війська в ніч на 2 серпня знову за допомогою дронів атакували південь Одеської області.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор", - зазначив він.

На місці працюють всі відповідні служби.

За його словами, станом на 05:30 інформація про постраждалих не надходила.

За інформацією ОК "Південь", ворог вночі випустив безпілотники типу Shahed-136 з Азовського моря через Чорне.

Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

Атаки РФ на порти й зерносховища

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли відповідної інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники по регіону. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по області, пошкодивши, серед іншого, зерновий і олійний термінали. Повідомлялося, що ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Кілька діб потому, в ніч на 27 липня, війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів на Одещині.

Ворожих атак зазнали обʼєкти й в інших регіонах. 28 липня росіяни вдарили по території зернового терміналу на Херсонщині.

А в ніч на 30 липня загарбники цілилися по аграрних підприємствах Херсонської та Дніпропетровської областей. Тоді уламки БпЛА впали на територію однієї з агрофірм і виникла пожежа в зерносховищі.

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