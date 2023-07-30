Нічна атака дронами: у Повітряних силах розповіли про результати роботи (ФОТО)

Уночі 30 липня ворог атакував Україну з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

Водночас Оперативне командування "Південь" повідомило, що росіяни вночі запустили ударні дрони зі східного узбережжя Азовського моря і цілилися по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини.

"Уламки впали на територію однієї з агрофірм. Виникла пожежа зернового сховища, яку оперативно загасили. Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали", - зазначили у ОК "Південь".

Також, як повідомили в Повітряних силах, авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Російські атаки на порти та зерносховища

Останніми тижнями російські окупанти активізували обстріли по портовій інфраструктурі та зерносховищах тлі виходу РФ із зернової угоди.

Зокрема, в ніч на 18 липня війська РФ застосували ракети й безпілотники. Тоді сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури в Одеській області.

Наступної ночі загарбники здійснили ще одну атаку по регіону, пошкодивши будинки, зерновий і олійний термінали, промисловий об'єкт та туристичні бази. Зокрема, ворог вивів із роботи значну частину експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".

Після цього обстрілу президент України Володимир Зеленський дав доручення військовим посилити захист портової інфраструктури. При цьому він розповідав, що масштабність інциденту показала нестачу в України засобів протиповітряної оборони.

21 липня російські ракети поцілили в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області, внаслідок чого було знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

А 24 липня окупанти спрямували дрони Shahed-136 на портову інфраструктуру Дунаю, зруйнувавши ангар із зерновими та пошкодивши резервуари для зберігання інших видів вантажів.

Російські окупанти в ніч на 27 липня знову завдали ракетного удару по Одеській області. Війська РФ пошкодили обладнання одного з вантажних терміналів, знищили будівлю охорони та дві автівки.