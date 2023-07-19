Нічна атака дронів на Київ: усі ворожі безпілотники збили

Війська країни-агресора РФ в ніч на 19 липня намагалися атакувати Київ безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі ще на підступах до столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Непроста ніч повітряних атак для всієї України. Південь, Одещина - особливо. Але про Київ ворог теж не забув. Знову атакував столицю дронами Shahed. Безрезультатно", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань, проте дані ще уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня Росія також атакувава Україну дронами та ракетами. Зокрема, в Одеській області сили ППО знищили ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.