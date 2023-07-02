Нічна атака на Київ: ППО знищила усі ворожі цілі

Вночі 2 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Цього разу росіяни застосували "Шахеди", які знищила українська ППО.

Про це повідомляє Київська міська військовоа адміністрація.

Очільник адміністрації Сергій Попко зазначив, що це перша атака на столицю за останні 12 днів.

Він назначив, що Силами нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було знищено.

Інформація про потерпілих і руйнування станом на ранок відсутня, але Попко підкреслив, шо інформація про наслідки нічної атаки оновлюватиметься.

Нагадаємо, в ніч на 20 червня російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні.